Quem joga? Zubeldía vive dilema para escalar meio-campo do São Paulo contra o Criciúma

O setor de meio-campo do São Paulo já passou por algumas mudanças nesta temporada. A dupla antes considerada a titular absoluta, formada por Pablo Maia e Alisson, se lesionou e abriu espaço para Luiz Gustavo e Bobadilla.

Juntos, eles atuaram na maior parte dos últimos jogos, mas viraram alvos de críticas de alguns torcedores, sobretudo depois das eliminações do Tricolor na Libertadores e na Copa do Brasil. Há um grupo de são-paulinos, inclusive, que defende uma sequência a Marcos Antônio como titular.

O meio-campista foi contratado no meio desta temporada, logo após as lesões de Pablo Maia e Alisson, gerando forte expectativa da torcida. Mas, até aqui, não correspondeu à altura.

Ele soma apenas sete partidas disputadas pelo São Paulo até o momento. Com a dificuldade de adaptação do jogador de 24 anos, Zubeldía optou por manter Bobadilla como titular na reta decisiva das copas. Porém, com as eliminações nos torneios de mata-mata, pode mudar de ideia e dar sequência ao reforço, que pertence a Lazio e foi emprestado ao Tricolor até junho de 2025, com opção de compra em definitivo.

Zubeldía tem mais uma sessão de treino para preparar a equipe e definir o São Paulo que irá a campo no duelo com o Criciúma. A partida está agendada para sábado, às 21h (de Brasília), no Heriberto Hulse.

Além de uma possível entrada de Bobadilla no lugar de Marcos Antônio, o time paulista pode ter quatro mudanças: o retorno de Arboleda e Alan Franco à zaga, Jamal Lewis na vaga de Welington, suspenso, e Ferreira de volta ao ataque da equipe.