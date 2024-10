Quantos gols tem Yuri Alberto no Corinthians? Veja os números do atacante em 2024

Apesar de dois gols de Yuri Alberto, o Corinthians cedeu o empate em 2 a 2 ao Racing-ARG nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A grande atuação do atacante do Timão reforça sua boa fase em 2024, se tornando uma peça fundamental no esquema do técnico Ramón Díaz.