Negociações não evoluem, e trio não deve mais atuar pelo Corinthians; entenda o cenário

Sem o trio entre os relacionados, o Timão empatou com o Racing por 2 a 2 na última quinta-feira. Agora, a equipe definirá sua vida na Sul-Americana no duelo de volta, no próximo dia 31 (quinta-feira), em Avellaneda.

Veja números do trio com a camisa do Corinthians:

Caetano



38 jogos (31 como titular)



15 vitórias



12 empates