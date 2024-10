Morre Zé Carlos, ex-lateral do São Paulo e da Seleção na Copa de 1998

O começo de Zé Carlos no futebol aconteceu em 1990 pelo São José. Após passar por outros seis clubes, chegou à Matonense em 1997 e chamou a atenção do São Paulo, para onde se transferiu no mesmo ano.

No Tricolor, foi um dos grandes destaques da conquista do Paulistão de 1998. Suas atuações renderam a convocação para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo da França. Ele jogou a semifinal da competição contra a Holanda em função da suspensão do titular Cafu.

Permaneceu no São Paulo até 2000. Depois, atuou por Grêmio, Ponte Preta, Joinville e encerrou a carreira em 2005 pelo Noroeste.