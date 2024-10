Kevin De Bruyne desfalca o Manchester City em duelo pelo Campeonato Inglês

PEP ? (On whether Kevin De Bruyne and Kyle Walker will be fit for Southampton) No. Not yet. I don't know [how long Kevin will be out for].

(On Jack Grealish and Jeremy Doku) No [will not be ready]. pic.twitter.com/0bHNXsDaOe

? Manchester City (@ManCity) October 25, 2024

O quarteto já desfalcou o Manchester City na goleada por 5 a 0 sobre o Sparta Praga, da República Tcheca, pela Liga dos Campeões, na última quarta-feira. Além deles, Oscar Bobb (fratura na perna) e Rodri (ligamento do joelho) também são desfalques certos para Guardiola.

Kevin De Bruyne sentiu uma lesão na coxa no empate contra a Inter de Milão (0 a 0) no dia 18 de setembro, pela Liga dos Campeões. Desde então, o belga já desfalcou a equipe inglesa em sete oportunidades.