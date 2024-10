Jovem inglês se destaca pelo Tottenham e é comparado a Neymar

Com apenas 17 anos, o jovem Mikey Moore tem se destacado com a camisa do Tottenham. Após um bom desempenho na última Copa do Mundo Sub-17, o atacante tem ganhado minutos com o técnico Ange Postecoglou, rendendo elogios de companheiros de equipe e até comparações com o brasileiro Neymar.

"Do minuto 45 ao 65 pensamos que tínhamos Neymar na nossa ala esquerda. Ele (Mikey Moore) pediu a bola e não teve medo da marcação. Ele tem aquela mentalidade de não ter medo e é um menino adorável", disse James Maddison, companheiro de equipe do jovem inglês.