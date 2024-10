Fluminense fecha preparação para enfrentar o Vitória no Brasileiro; veja provável time

O Fluminense está preparado para enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O elenco do Tricolor carioca fez o último treino na manhã desta sexta-feira, no CT Carlos Castilho, e realizou ajustes finais de olho no embate fora de casa.

Para o duelo, o técnico Mano Menezes será obrigado a promover uma mudança no meio-campo. O volante Facundo Bernal recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e, por conta disso, precisará cumprir suspensão.

A tendência é que Victor Hugo entre no lugar de Bernal e faça dupla com Martinelli. Contudo, outra opção para Mano é Felipe Melo, que tem jogado como zagueiro, mas poderia voltar a atuar como volante para suprir a ausência do uruguaio. Nonato, caso esteja apto fisicamente, também pode brigar pela vaga.