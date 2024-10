Flick admite ansiedade por clássico entre Barcelona e Real Madrid

?? The first #ElClásico of the season is upon us!



O Barça vem tendo um ótimo início de temporada. A equipe lidera o Campeonato Espanhol, com 27 pontos em dez jogos, e vem de goleada sobre o Bayern de Munique por 4 a 1 pela Liga dos Campeões. Com isso, Flick relatou como vem lidando com os elogios.

"É bom ser elogiado, mas eu sei como é meu trabalho e meu trabalho são os resultados. Quando ganhamos, é bom, quando não ganhamos, é ruim. Nós nos concentramos em como queremos jogar. Há uma grande mudança aqui no clube e no Barcelona, e você pode sentir isso, a conexão é admirável, a atmosfera da última quarta-feira foi fantástica. É por isso que jogamos futebol e damos tudo de nós para vencer", disse.

"É o nosso trabalho e todos, quando jogamos, fazemos isso por eles, pelos torcedores, jogar o Clássico é o que mais queremos. Na Alemanha, existem os clássicos, mas não é a mesma coisa, o Barça-Madrid é 'El Clásico' em letras maiúsculas", concluiu.