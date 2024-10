Flamengo x Juventude: veja as prováveis escalações e onde assistir ao confronto do Brasileirão

A briga do Juventude, por outro lado, está na parte de baixo da tabela. Com 34 pontos e na 15ª posição, a equipe está somente dois pontos à frente do Corinthians, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento.

Mais uma vez, os problemas físicos do elenco rubro-negro vão atrapalhar seu treinador, que pretendia começar a ensaiar o time para a final contra o Galo, do dia três de novembro. Com mais duas baixas por problemas musculares, Alex Sandro e De La Cruz, e o atacante Bruno Henrique suspenso pelo terceiro amarelo, Filipe Luis terá de escalar uma equipe alternativa.

Na lateral-esquerda, Ayrton Lucas assume, mas nas outras duas posições há dúvidas quanto a quem começará jogando. Na vaga de De La Cruz, a disputa está entre Evertton Araújo e Alcaraz, enquanto no ataque, Michael e Gonzalo Plata são os mais cotados.

No Juve, Jair Ventura também vai mudar a equipe que perdeu para o Palmeiras na rodada passada. Começando pela defesa, o goleiro Gabriel, liberado contra o Palmeiras para acompanhar o nascimento do filho, reassume a posição.

No meio, o volante Jadson recebeu o terceiro amarelo, está suspenso e deve dar lugar a Luís Oyama. Já o veterano Nenê, que ficou de fora na rodada passada por um erro no sistema da CBF, disputa posição com Luís Mandaca.

Por fim, no ataque, uma baixa e um retorno. Lucas Barbosa se recupera de lesão no tornozelo e está fora, enquanto Gilberto retorna após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo.