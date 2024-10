Dirigente do Criciúma, Eder comenta reencontro com São Paulo e recorda título paulista em 2021

"Me lembro com muito carinho da conquista do Paulistão e daquele grupo de jogadores. Era o ápice da pandemia, e infelizmente não pudemos ter o Morumbis lotado na época, mas sentimos a importância que aquele título teve para devolver a grandeza de um gigante como o São Paulo, que retomou o caminho dos títulos", recordou.

"O São Paulo foi um capítulo especial na minha carreira e é sem dúvidas um clube pelo qual guardo muito carinho. Mas além de funcionário, sou um torcedor do Criciúma, e



temos nossos objetivos. Estamos fazendo uma grande temporada com um orçamento limitado e espero que sábado a gente tenha mais uma comprovação do trabalho excepcional que está sendo feito no clube", completou Eder.

O embate, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai acontecer no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). O São Paulo é o quinto colocado, com 50 pontos, enquanto os donos da casa aparecem na 12ª posição, com 36.