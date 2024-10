Com jogadores de Palmeiras e São Paulo, Ramon Menezes convoca Seleção sub-20 para período de treinos

Os brasileiros disputarão o torneio em busca de defender o título conquistado de forma invicta em 2023.

No início deste mês, a Seleção de base esteve concentrada na Granja Comary e realizou dois amistosos. Na oportunidade, os jovens venceram as equipes sub-20 do Resende e Nova Iguaçu, por 6 a 2 e 6 a 0, respectivamente.

Veja todos os convocados

Goleiros



Otávio (Cruzeiro)



Phillipe Gabriel (Vasco da Gama)