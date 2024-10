CBF altera data e horário do jogo entre Santos e Vila Nova pela Série B

A CBF alterou a data e horário do jogo do Santos contra o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o embate será no sábado, dia 2 de novembro, às 16h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte.

Antes, o confronto estava agendado para sexta-feira (1), às 19 horas. O estádio se manteve o mesmo.