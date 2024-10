CBF altera data de Fluminense x Grêmio pelo Brasileirã no Maracanã

A CBF alterou nesta sexta-feira a data do jogo entre Fluminense e Grêmio, pela 32ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. O jogo, que aconteceria no próximo dia 2 (sábado), foi remarcado para 1º de novembro (sexta-feira).

O horário do duelo foi mantido para 21h (de Brasília). A decisão foi por conta de um ajuste de tabela do DCO/CBF, conforme justificado no portal da entidade.

De acordo com o Fluminense, o torcedor não precisará realizar novamente o check-in ou comprar o ingresso para a nova data. Quem não conseguir comparecer ao estádio pode fazer o cancelamento.