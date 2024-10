Brasileiros se consagram em votações no Congresso da Federação Internacional de Ginástica

?? Márcia Aversani eleita Vice-Presidente do Comitê Técnico de... pic.twitter.com/egfD8LnlxB

? Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) October 25, 2024

Já Marcia Aversani, que concorreu com representantes de todos os continentes, foi a mais votada entre todas as que pleiteavam vaga no Comitê Técnico de Ginástica Rítmica. A brasileira foi reeleita com 98 votos.

"Estou muito contente por essa eleição. É a valorização do trabalho que faço na União Pan-Americana, desenvolvendo talentos, ajudando a melhorar a Ginástica em novos países. Quando entrei na presidência, eram 15 países que participavam de eventos da UPAG, hoje já temos 21. Caminhamos para chegar ao 22º, porque o Uruguai está chegando. Depois desses três anos em que estive no Comitê Técnico da FIG, onde aprendi muito, pude também colaborar com o desenvolvimento da ginástica no mundo. Acredito que esse número expressivo de votos que me qualificou como vice-presidente do Comitê Técnico é reflexo desse trabalho feito nas Américas. Tenho pela frente uma responsabilidade muito grande, mas acredito que estou pronta para enfrentar esse novo desafio", disse Marcia.

Por fim, Michele Carbinatto também foi eleita membro do Comitê de Ginástica Para Todos da FIG.