Ancelotti não vê favorito em clássico entre Real Madrid e Barcelona

?? @vinijr ??#RMCity pic.twitter.com/aVeLlaCIci

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2024

O italiano também falou sobre as diferenças no estilo de jogo do Barcelona da temporada passada, quando Xavi estava à frente da equipe, para essa, com Hansi Flick no comando.

"Mudou um pouco a filosofia, joga de uma forma diferente, muito mais direta. Não quero comparar o trabalho, porque Xavi fez um grande trabalho no Barça, à sua maneira. É um Barcelona diferente, que respeitamos, tal como o Barcelona de Xavi", disse.

Ancelotti ainda foi questionado durante a coletiva sobre o desempenho de Kylian Mbappé. O atacante francês soma oito gols e duas assistências em 13 partidas, mas ainda não encantou com suas atuações.