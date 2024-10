Análise: Corinthians apresenta vícios antigos e amarga empate com Racing

O Corinthians teve bons momentos no primeiro tempo, é verdade. Até as poças serem formadas no gramado da Arena por conta da forte chuva, o time teve lampejos de bom futebol, empurrando o Racing para o campo de defesa. Mas em nenhum momento o alvinegro teve o controle da partida em seus domínios.

Ao mesmo tempo que o Corinthians tem argumentos ofensivos sólidos, como o apoio dos laterais e as combinações de Memphis e Yuri Alberto por dentro, o time comete excessivos erros defensivos. Cacá mostrou isso no primeiro gol do Racing, por exemplo, e novamente a equipe apresentou falhas em coberturas e posicionamentos.

A mudança promovida por Ramón Díaz no primeiro tempo, sacando o machucado José Martínez para a entrada de Ángel Romero, só potencializou os problemas defensivos do Corinthians. Com um meia a menos, a equipe ficou ainda mais exposta contra um time que sabe jogar com a bola nos pés.

O jogo teve alternâncias de superioridade e, por mais que o Corinthians tenha criado as melhores chances, não dá para dizer que o empate foi injusto em Itaquera.

Dá para afirmar, sim, que o Timão teve situações de gol a seu favor e ao mesmo tempo cedeu espaços para os visitantes. O 2 a 2, no final das contas, retrata bem o cenário da partida e o momento atual da equipe de Ramón Díaz.

Para disputar a final da Copa Sul-Americana e deixar o z4 do Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisa ser mais equilibrado. É importante criar chances e marcar gols, mas não é razoável que esse time, com a qualidade individual que adquiriu depois da última janela de transferências, sofra tanto para ter vantagem no marcador e tranquilidade nas partidas.