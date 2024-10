Abel faz últimos ajustes, e Palmeiras finaliza preparação para pegar o Fortaleza; veja provável escalação

Na manhã desta sexta-feira, o Palmeiras finalizou a preparação para o jogo contra o Fortaleza, que acontece neste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O técnico Abel Ferreira fez os últimos ajustes táticos para o jogo com um trabalho posicional, precedido por bolas paradas, além de um recreativo. O meio-campista Mauricio, recuperado de lesão no joelho direito, treinou novamente com o grupo e pode pintar entre os relacionados para o duelo.

O atleta sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito no último dia 11 de outubro e foi desfalque contra o Juventude, na última rodada. Nesta semana, ele avançou na recuperação e começou o processo de transição física na terça-feira, assim como Piquerez. O uruguaio fez trabalhos à parte no gramado com o preparador físico e segue como desfalque.