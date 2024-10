Zubeldía testa formações e pode fazer cinco mudanças no São Paulo para pegar o Criciúma

Ferraresi, que estava com a seleção da Venezuela, e André Silva, que cumpriu suspensão, também retornam à equipe tricolor, mas ficam no banco de reservas. Pablo Maia, Alisson, Patryck e Michel Araújo, contundidos, seguem de fora.

A provável escalação do São Paulo, portanto, é: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Bobadilla (Marcos Antônio); Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri.

As atividades do dia foram compostas por um extenso trabalho tático posicional, focado em construção de jogadas. O técnico Luis Zubeldía aproveitou este exercício para testar diferentes formações. No gramado ao lado, o outro grupo, sob comando dos auxiliares, aprimorou cruzamentos e finalizações.

Zubeldía tem mais uma sessão de treino para preparar a equipe e definir o São Paulo que irá a campo no duelo com o Criciúma. A partida está agendada para sábado, às 21h (de Brasília), no Heriberto Hulse. O elenco viajará para Santa Catarina nesta sexta-feira à tarde.

O Tricolor é o quinto colocado da tabela do Brasileirão, com 50 pontos, apenas um menos que o Flamengo, na quarta posição. O time paulista tem como meta principal garantir vaga na Copa Libertadores do ano que vem.