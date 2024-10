Wendel cai de produção após início arrasador e completa quinto jogo sem participar de gol no Santos

Na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na Vila Viva Sorte, Wendel Silva completou a quina partida sem anotar gols ou dar assistências.

Apesar disso, é improvável pensar que o jogador possa perder a titularidade nos próximos desafios do time alvinegro na Segunda Divisão. O argentino Julio Furch não vive grande fase, enquanto Willian Bigode, a outra alternativa, está sendo utilizado pelo lado direito. O gambiano Yusupha Njie, por sua vez, sequer tem sido relacionado.

Wendel, portanto, visa encerrar o jejum no próximo compromisso do Santos, diante do Ituano. O jogo está agendado para a próxima segunda-feira, no Novelli Júnior, em Itu, às 19h (de Brasília), pela 34ª roda da Série B do Brasileirão.

O Santos está cada vez mais perto de garantir o acesso à elite do futebol nacional. A cinco rodadas do fim da Segunda Divisão, o Peixe é o líder do torneio, com 59 pontos, sete a mais que o quinto colocado, Vila Nova.