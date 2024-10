Vasco bate Cuiabá pelo Brasileirão e volta a vencer após série de oito partidas

O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos fizeram 1 a 0 no Cuiabá, nesta quinta-feira, em São Januário. Com o resultado, os cariocas chegaram a 40 pontos, mas seguem na 10ª posição. Já os mato-grossenses em penúltimo, com 27.

O gol da vitória do Vasco aconteceu no segundo tempo, com Hugo Moura. Diante do triunfo, o Cruzmaltino voltou a vencer após uma séria de oito jogos, incluindo Brasileiro e Copa do Brasil. No período, foram quatro derrotas e um empate e, durante a sequência, a equipe deu adeus à copa nacional.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Bahia, na segunda-feira, novamente em São Januário. No mesmo dia, o Cuiabá recebe o Corinthians, na Arena Pantanal.