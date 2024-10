Torcedor do Peñarol comete ato racista durante vitória do Botafogo

BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS! ??

ABSOLUTO NO NILTON SANTOS, FOGÃO VENCE O PEÑAROL POR 5 A 0 PELA SEMIFINAL DA CONMEBOL LIBERTADORES! BARBOZA, LUIZ HENRIQUE, IGOR JESUS E SAVARINO (2) MARCARAM NA GOLEADA! UM VERDADEIRO SHOW ALVINEGRO! ?? #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/VemlY01rX2

? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 24, 2024

Antes do jogo, os torcedores do Peñarol causaram uma confusão na Praia do Recreio, na zona Oeste do estado. De acordo com nota oficial divulgada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro nas redes sociais, os uruguaios iniciaram um confronto com algumas pessoas no início da tarde desta quarta-feira. Eles também cometeram outros atos de vandalismo, saques e ainda depredaram estabelecimentos comerciais e veículos.

Com o resultado, o Glorioso encaminhou sua classificação. O confronto de volta entre as equipes será na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, no Uruguai. O Botafogo pode perder por até quatro gols de diferença que mesmo assim irá para a decisão. Para o Peñarol, somente uma goleada por cinco gols para levar aos pênaltis e seis ou mais para se classificar.