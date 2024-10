Talia Costa brilha, e Pinheiros vence SESI Vôlei Bauru no tiebreak pela Superliga feminina

"Eu ainda estou um pouco fraca, caiu minha pressão. Antes do jogo, eu estava com dor no estômago, pode ser algo que tenha comido. O jogo estava bom e eu queria jogar até o fim. Esse prêmio vai todas minhas companheiras, elas merecem", afirmou a oposta.

Outras destaques do Pinheiros na partida foram: Carol Grossi com 13 pontos e Dillon com 12 pontos. O próximo jogo das meninas do Azul e Preto pela Superliga será no dia 01/11, às 18h30, no ginásio Henrique Villaboim, contra o Osasco.

No primeiro tet, o SESI começou forte, abrindo 4×1, mas o Pinheiros, com boas defesas de Ju Perdigão e ataques de Fran Richter, empatou em 8×8. O set se manteve equilibrado até 21×21, mas o SESI fechou em 25×22.