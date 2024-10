STJD amplia pena de árbitro que cometeu erro de direito em Fluminense x São Paulo

O Tribunal Pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) decidiu ampliar a pena de suspensão do árbitro Paulo Cesar Zanovelli de 15 para 30 dias, em julgamento realizado nesta quarta-feira. Ele cometeu um erro de direito no jogo ente Fluminense e São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Zanovelli foi denunciado pelo erro cometido na partida e, no início de outubro, recebeu pena mínima. Na jogada que originou o primeiro gol da equipe mandante, o juiz deixou de marcar um toque na mão de Thiago Silva, mesmo após o alerta do VAR.

O São Paulo, porém, entrou com recurso e pediu uma punição maior. O Pleno, por maioria, considerou que houve de fato um erro de direito e achou justa a ampliação da pena para 30 dias.