São Paulo está entre os times que menos empatam nesta edição de Brasileirão; confira

O São Paulo volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (26) para enfrentar o Criciúma, pela 31ª rodada da competição. O Tricolor paulista vive uma oscilação de resultados no torneio e defende a marca de ser, junto a Grêmio e Vitória, a equipe com menos empate até aqui no Brasileirão.

Ao todo, São Paulo, Vitória e Grêmio empataram apenas cinco jogos das 30 rodadas que disputaram no Campeonato Brasileiro. A critério de comparação, o Corinthians e Atlético-MG, time com mais empates, tem 11 cada um.

O último empate do São Paulo neste Campeonato Brasileiro ocorreu no dia 24 de julho, quando ficou no 2 a 2 contra o Botafogo, no Morumbis. Na ocasião, Lucas Moura e Ferreirinha marcaram os gols da equipe paulista, enquanto Tiquinho e Cuiabano anotaram os tentos do Glorioso. A partida foi válida pela 19ª rodada.