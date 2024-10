Santos se reapresenta e inicia preparação para duelo com o Ituano pela Série B

O Santos iniciou a preparação para o duelo com o Ituano, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresentou no CT Rei Pelé na manhã desta quinta-feira.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na vitória de 1 a 0 sobre o Ceará realizaram apenas um treino físico. O restante fez uma atividade técnica, sob supervisão do técnico Fábio Carille.