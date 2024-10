Rio Open anuncia Procopio Cup

O Rio Open lançou, nesta quinta-feira, a Procopio Cup. Homenageando um dos pioneiros do tênis no Brasil, a competição acontecerá entre os dias dez e 15 de dezembro na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo, terá entrada gratuita para o público, com resgate de ingressos em quantidade limitada, e premiará o grande vencedor com um convite no qualifying do Rio Open.

Semelhante ao formato do ATP Finals, a Procopio Cup será disputada entre oito tenistas brasileiros, sem limite de idade e que se classificarão através do ranking da ATP. Estes tenistas serão divididos em dois grupos de quatro, com os dois melhores de cada grupo avançando para a semifinal. Os vencedores de cada duelo seguem para a grande decisão em busca da tão desejada vaga no qualifying do maior torneio de tênis da América do Sul. A lista dos tenistas que disputarão a competição será divulgada em breve pela organização, assim como a forma de resgate dos ingressos gratuitos, em quantidade limitada, para o público.

"Criamos um novo evento com o objetivo de dar oportunidade para os melhores brasileiros no ranking da ATP de jogarem o Rio Open, independente da idade. Tem muito tenista que sonha com a chance de jogar o maior torneio que temos aqui no Brasil, na América do Sul, mas acaba não conseguindo e essa é a chance dele jogar um torneio com os melhores do país e sair com a vaga no qualifying", disse Thomaz Costa, Diretor do Torneio.