Lula lamenta morte de Maguila e lembra álbum de samba lançado pelo ex-pugilista

Principal nome brasileiro na categoria dos pesos pesados no boxe, José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu nesta quinta-feira aos 66 anos. Lula, presidente do Brasil, usou as suas redes sociais para lamentar a morte do ex-pugilista e o elegeu como "um dos maiores" do esporte.

"Os brasileiros se despedem hoje do grande lutador Maguila, que nos deixou aos 66 anos. Nascido José Adilson Rodrigues dos Santos, Maguila foi um dos maiores atletas do boxe brasileiro e o nosso mais importante boxeador peso-pesado, acumulando inúmeras vitórias nos ringues e popularizando o esporte", começou o Presidente Lula.

Há 18 anos, Maguila vinha em tratamento contínuo em uma clínica de um quadro de encefalopatia traumática crônica (ETC). A doença apareceu possivelmente em função da sua carreira como boxeador.