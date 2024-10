Petrovic faz pré-lista com 19 atletas para janela de novembro das Eliminatórias da Americup 2025

A Seleção Brasileira, dirigida por Aleksandar Petrovic, divulgou nesta quarta-feira a pré-lista de 19 atletas chamados para a janela de novembro das Eliminatórias da Americup 2025. Nos dias 21 e 24, o time nacional encara o Uruguai e o Panamá, no Ginásio Mangueirinho, em Belém.

Para as duas partidas, Petrovic contará com 13 atletas da pré-lista enviada à FIBA. A divulgação dos nomes que viajam ao Pará para os treinos e jogos será feita em breve, de acordo com a CBB.

"Esta lista é formada com atletas experientes que estiveram nos Jogos Olímpicos, por atletas que treinaram antes do Pré-Olímpico e Jogos. E também jovens, para mostrar o processo de renovação que deve começar para encontrarmos novas caras para Los Angeles e depois", disse Petrovic.