Organizada do Corinthians cita três finais e promete invasão em eventual final da Sul-Americana

No Brasileirão, por sua vez, o time do Parque São Jorge vive momento delicado e ocupa a 17ª colocação, com 32 pontos, mesma pontuação do Vitória, primeiro time fora do Z4, mas com desvantagem no número de triunfos (9 vs 7). O clássico contra o Palmeiras, então, às 20h (de Brasília) do próximo dia 4, na Neo Química Arena, pode ser o fiel da balança para a permanência.