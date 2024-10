Miguelito volta a treinar e pode reforçar o Santos contra o Ituano

Nesta quinta-feira, Miguelito voltou a treinar com o elenco do Santos no CT Rei Pelé. O meia está recuperado de uma infecção intestinal.

O boliviano voltou da data Fifa se sentindo mal, ficou de fora dos treinos e foi desfalque na vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, na última terça-feira, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Agora, portanto, Miguelito está de volta e pode pintar como uma novidade diante do Ituano, na próxima segunda-feira, pela 34ª rodada. A torcida cobra o técnico Fábio Carille para que ele seja ais utilizado, especialmente após o bom desempenho nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.