Mauricio treina com o elenco, e Palmeiras pode ter reforço para jogo contra o Fortaleza

Na manhã desta quinta-feira, o Palmeiras deu sequência à preparação para o jogo contra o Fortaleza com mais um dia de treino na Academia de Futebol. O Verdão recebe o Leão do Pici neste sábado, no Allianz Parque, às 16h30 (de Brasília), para duelo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista Mauricio, em transição física depois de se recuperar de lesão no joelho direito, treinou integrado ao grupo. Avançando na recuperação, o atleta vive a expectativa de ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo contra o Fortaleza.

Na atividade, os setores ofensivo e defensivo fizeram trabalhos táticos específicos e, em seguida, o elenco foi dividido em quatro times para a disputa de jogos em campo reduzido com objetivos traçados pela comissão.