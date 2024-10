Invicto há dez jogos, Palmeiras lidera returno do Brasileirão

O Palmeiras é o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Atual bicampeão da competição, o Verdão, que não perde há 10 jogos, é a equipe que mais pontuou no returno.

Com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota, o Palmeiras somou, até o momento, 24 pontos. A equipe de Abel Ferreira também detém o melhor ataque do returno, com 24 gols marcados, e a segunda melhor defesa, com nove tentos sofridos.

O Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 60 pontos conquistados. Os outros 36 pontos do Verdão foram somados no primeiro turno.