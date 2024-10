GP de São Paulo de F1 terá homenagem a Senna com volta de McLaren no autódromo

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 prepara uma homenagem a Ayrton Senna. Com os 30 anos da morte do ídolo brasileiro, a organização do evento trará de volta a McLaren pilotada por ele para uma volta no Autódromo de Interlagos.

O McLaren Honda 1990 MP4/5B fará uma exibição em Interlagos no dia 2 de novembro, dia da Corrida Sprint e também do treino classificatório para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A homenagem "Senna Sempre" está programada para as 17h15 (de Brasília).

"Somos todos fãs do Ayrton Senna. 30 anos. De manhã falava com a Viviane Senna, disse que teríamos coletiva, da homenagem ao Ayrton, da volta com o carro dele na pista. Só não vamos anunciar o piloto, que é surpresa. Todas as vezes que tinha corrida, nos emocionávamos vendo o Ayrton carregando a bandeira do Brasil", comentou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.