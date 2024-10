Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao sorteio da final da Copa do Brasil

Com altos e baixos na temporada, o Flamengo chegou à final após eliminar o Corinthians. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e, na volta, segurou o 0 a 0 mesmo com um jogador expulso no primeiro tempo.

O Atlético-MG passou pelo Vasco na semifinal. O time mineiro também fez a lição de casa no primeiro jogo, vencendo por 2 a 1, e depois segurou a igualdade por 1 a 1 no Rio de Janeiro.