Duda Sampaio projeta amistosos da Seleção contra a Colômbia: "Gostinho de rivalidade"

Como dito acima, Arthur Elias convocou oito jogadoras que nunca haviam sido chamadas anteriormente. São elas: as zagueiras Isa Haas e Kaká, as meias Camilinha, Micaelly, Dudinha e Vic Albuquerque, e a atacante Gio Queiroz. Todas já estão treinando com o restante do grupo.

FALTAM 2?? DIAS, BRASIL! Cada vez mais perto do nosso primeiro amistoso no Espírito Santo. Bora lotar o Estádio Kleber Andrade! Contamos com o seu apoio! ?? ?? Ingressos para o jogo do dia 26: https://t.co/DwiveU4rCa

?? Ingressos para o jogo do dia 29: https://t.co/NpbDf33kFq pic.twitter.com/OZKAsk4p0k