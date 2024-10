Com trabalho tático, Grêmio treina pela penúltima vez antes de encarar o Atlético-GO

O Grêmio realizou nesta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, seu penúltimo treino antes do duelo contra o Atlético-GO, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 16h30 (de Brasília).

As atividades começaram com aquecimento seguido de trabalho físico de força e agilidade, com exercícios de arranque, salto e levantamento de peso. Posteriormente, o técnico Renato Gáucho comandou treino de ataque contra defesa, quando dividiu o grupo em setores. Os jogadores deveriam trocar passes até a bola ser cruzada para finalizarem as jogadas.

Depois, Renato dividiu o grupo em dois. O treinador realizou um trabalho tático com a equipe que irá a campo contra o Atlético-GO, enquanto os demais atletas fizeram um exercício de espaço reduzido, trabalhando posicionamento, saída de pressão e tomadas de decisões rápidas. Viery, Tiago, Igor e Alysson, jogadores da base, participaram das atividades.