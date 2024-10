Com pinturas especiais, NBA divulga quadras da NBA Cup 2024

Foto: Divulgação NBA

O que é e como funciona a NBA Cup

A NBA Cup é uma copa disputada no início da temporada regular da competição. O formato teve sua primeira edição em 2023 e o Los Angeles Lakers levantou a taça.

Na NBA Cup, as 30 franquias são dividas em seis grupos com cinco equipes cada, sendo que as chaves contém apenas rivais da mesma conferência. Todos os times dos grupos se enfrentam e, após as quatro rodadas, os líderes de cada chave se classificam para as eliminatórias, junto com os dois melhores segundos colocados (um de cada conferência).