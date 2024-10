CBF lamenta falecimento de Maguila: "Prova da obstinação do brasileiro", diz Ednaldo Rodrigues

Maguila morreu em São Paulo, aos 66 anos, e lutava contra uma encefalopatia traumática crônica, conhecida como demência pugilística, muito provavelmente causada pelos golpes na cabeça durante a carreira como lutador.

"O Maguila é um orgulho do esporte brasileiro. Ele foi a prova da obstinação do brasileiro, driblou as adversidades e entrou para a história do boxe brasileiro. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs do Maguila", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Durante sua carreira, Maguila enfrentou grandes nomes da modalidade, como Evander Holyfield e George Foreman. O sergipano ganhou o título mundial da Federação Mundial de Boxe em 1995.