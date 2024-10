Cadu, do Atlético-MG, passa por cirurgia no joelho após lesão

? DM Informa:

O atacante Cadu passou por procedimento cirúrgico nesta quinta-feira (24), para correção da ruptura no ligamento cruzado anterior e nos meniscos lateral e medial do joelho direito. A cirurgia foi realizada no Hospital MaterDei pelos médicos do Galo, Dr. Rodrigo... pic.twitter.com/GnGnlTDVwI

? Atlético (@Atletico) October 24, 2024





Formado nas categorias de base do Atlético-MG, Cadu sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e dos meniscos lateral e medial do joelho direito no dia quatro de outubro, em treino de preparação para o confronto diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Na temporada, o atleta de 20 anos soma quatro gols em 20 partidas.

O Galo volta aos gramados no próximo sábado, às 20h (de Brasília), quando recebe o Internacional, na Arena MRV, pela 31ª rodada do Brasileirão.