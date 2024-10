Botafogo se reapresenta após vitória e abre preparação para pegar o RB Bragantino

Nesta quinta-feira, enos de um dia após a goleada por 5 a 0 contra o Peñarol pela Libertadores, o Botafogo se reapresentou no CT Lonier e iniciou os preparativos para enfrentar o RB Bragantino, pela 31ª rodada do Brasileirão. A bola rola neste sábado, às 19h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Os jogadores que participaram da vitória contra os uruguaios realizaram uma atividade de recuperação física, na parte interna do CT e não trabalharam com bola no gramado.

Portanto, participaram do treino todos aqueles que não estiveram no jogo da última quarta-feira, com exceção do goleiro Jhon. O arqueiro esteve em campo durante os 90 minutos, que praticamente sacramentaram a classificação do Botafogo à final da Libertadores, e participou da atividade desta quinta. Os trabalhos aconteceram sob chuva.