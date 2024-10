Battaglia celebra fechar em casa, mas pede "grande jogo" do Atlético-MG no Maracanã

Nesta quinta-feira, a CBF sorteou o mando de campo da decisão da Copa do Brasil, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O Atlético-MG levou a melhor e definirá o título da competição contra o Flamengo como mandante.

Após a definição, Battaglia celebrou a oportunidade do segundo jogo na Arena MRV e destacou a força da torcida do Galo no estádio.

"Bom fechar em casa esta final, vamos ter que fazer um grande jogo no Maracanã, voltar para a nossa arena, com a nossa torcida, todos juntos com o pessoal do clube, do estafe e da equipe para tentar levar esse troféu", disse. "A gente tem sido forte em casa e eu só espero o mínimo que está acontecendo", completou.