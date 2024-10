Ausência de Brazão acirra disputa por vaga no gol do Santos e promoverá estreia contra o Ituano

Diógenes aguarda uma oportunidade há ainda mais tempo. O atleta, revelado nas categorias de base do Peixe, jamais atuou profissionalmente pelo clube, mesmo integrando o elenco principal desde 2022.

O arqueiro de 23 anos, inclusive, está há um longo período sem entrar em campo. Seu último jogo oficial foi ainda no ano 2022, mais precisamente no dia 25 de janeiro, na final da Copinha daquele ano, contra o Palmeiras. O Santos foi derrotado por 4 a 0 no Allianz Parque e ficou com o vice-campeonato.

Apesar da dúvida entre os torcedores, Fábio Carille mostrou confiança nos dois goleiros e disse que, independente da escolha, a meta alvinegra estará bem servida em Itu.

"O Renan já voltou a treinar tem alguns dias. Os dois estão treinando muito bem. Independente da nossa escolha, vai passar muita confiança para fazer um grande jogo lá em Itu", afirmou o comandante.

O Santos está cada vez mais perto de garantir o acesso à elite do futebol nacional. A cinco rodadas do fim da Segunda Divisão, o Peixe é o líder do torneio, com 59 pontos, sete a mais que o quinto colocado, Vila Nova.