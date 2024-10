Vitor Reis elogia elenco do Palmeiras, projeta duelo contra o Fortaleza e enaltece Estevão

No primeiro turno, o Palmeiras foi superado pelo Fortaleza por 3 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Lucero (2x) e Bruno Pacheco marcaram os gols que confirmaram o terceiro revés da equipe paulista na competição.

Vitor Reis voltou a entrar em campo no último domingo, na vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O zagueiro de 18 anos foi titular no lugar de Murilo, lesionado.

"Infelizmente, aconteceu a lesão do Murilo e eu pude voltar. Sempre tento fazer o meu máximo para contribuir com o time e para o que interessa, que é sempre a vitória. Conseguimos a vitória em Caxias do Sul, que era o mais importante", afirmou.

A jovem promessa do Palmeiras também enalteceu o grande momento de Estevão, principal joia alviverde. Ao todo, o atacante possui 10 gols e oito assistências no Brasileirão. Contra o Juventude, ele se tornou o jogador de 17 anos com mais participações em gols em uma única edição do torneio nacional, superando Neymar em 2009, que participou de 16 tentos.

"Ver o Estêvão brilhando é uma realização para mim também. Desde quando ele chegou, a gente sempre teve uma amizade muito forte. É um moleque que merece tudo isso que está vivendo e, com certeza, vai conquistar o mundo pela frente. Ele merece tudo isso. Ele trabalha bastante, se dedica e tem uma qualidade absurda. Eu sou fã dele", comentou Vitor Reis.