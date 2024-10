Vasco x Cuiabá: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Para o Cuiabá, a situação é mais complicada. Após um bom início no Brasileirão, o Dourado está na zona de rebaixamento com apenas 27 pontos, na 19ª posição. Para se livrar da degola, a equipe precisa encarar cada jogo como uma decisão. Um triunfo nesta quinta deixará o time a apenas dois pontos do Vitória, primeiro fora do Z4.

Sem problemas para escalar o time, o técnico Rafael Paiva só tem uma dúvida no ataque, entre Puma Rodríguez e Rayan. As novidades devem aparecer no banco de reservas, com as voltas do volante Souza, que cumpriu suspensão por cartão vermelho, e do meia Jair, recuperado de uma cirurgia no joelho que o afastou dos gramados por mais de oito meses.

Do outro lado, o técnico Bernardo Franco ganhou os reforços de Lucas Fernandes e Matheus Alexandre, que voltam ao time após cumprirem suspensão pelo terceiro amarelo. O Cuiabá buscará em São Januário a primeira vitória sobre o Vasco em sua história, já que em quatro oportunidades perdeu e empatou duas vezes.