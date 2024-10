São Paulo faz treino de enfrentamento e avança em preparação para pegar o Criciúma

Nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo avançou nos preparativos para o duelo diante do Criciúma, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h (de Brasília) deste sábado, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

Na atividade desta manhã, Luis Zubeldía, treinador do Tricolor Paulista, comandou uma série de treinamentos de enfrentamento para os jogadores. Após o aquecimento, que contou com uma dinâmica de fundamentos técnicos comandada pelos preparadores físicos, a comissão técnica dividiu o elenco são-paulino em três grupos para realizarem atividades simultâneas.

Dois grupos, participavam de um coletivo 11 contra 11 em um espaço rezudido. Enquanto isso, o terceiro grupo de atletas do Tricolor Paulista trabalhava construção de jogadas e enfrentamentos no campo ao lado. Os times alternaram durante a sessão.