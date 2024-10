Santos perde pênalti, leva gol no fim e cai para o Fluminense na semi do Brasileiro sub-17

O time mandante teve grande chance para virar a partida aos 33 minutos. Pepê Firmino passou por três jogadores do Fluminense e invadiu a área, mas foi derrubado pelo marcador. Portanto, pênalti. Ele mesmo partiu para a cobrança, mas bateu mal e viu Gustavo Félix defender.

Pouco depois, aos 44, foi a vez do Tricolor ter um pênalti a favor. Após um cruzamento na área, a bola triscou na mão do defensor do Peixe, e o árbitro apontou para a marca da cal. Riquelme chutou firme e converteu a batida, fazendo o segundo do Flu e garantindo o triunfo da equipe carioca.

O Fluminense agora enfrenta o Palmeiras na grande final do Brasileirão sub-17. A CBF ainda não confirmou as datas, mas a decisão, em partida única, está prevista para o dia 3 de novembro.

O Santos, por sua vez, tentará se redimir no Campeonato Paulista da categoria. O Peixe mede forças com o São Paulo na decisão, e o primeiro jogo da final será já neste sábado, às 15h (de Brasília), na Vila. Já a volta está marcada para o dia 9 de novembro, também às 15h, no CFA Laudo Natel, em Cotia.