Renato Gaúcho comanda treino técnico, e Grêmio segue preparação para pegar o Atlético-GO

Para o embate contra o Atlético-GO, o comandante gremista terá duas ausências certas. Dodi e Diego Costa receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Inter, no último sábado, e terão de cumprir suspensão automática.

Em contrapartida, Renato Gaúcho poderá contar com o retorno de Reinaldo, que estava suspenso no GreNal e volta a ficar disponível. Já Kannemann é dúvida. O zagueiro não ficou nem no banco de reservas nas últimas duas rodadas e o clube não divulgou nenhuma informação sobre o defensor.

O elenco gremista ainda terá mais duas sessões de treinos, no período da manhã, para se preparar para a partida. O Grêmio recebe o Atlético-GO neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do Brasileirão.

O Tricolor gaúcho não vive um grande momento no torneio nacional e amargou três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe figura na 13ª colocação, com 35 pontos, e ainda briga contra o rebaixamento - o Corinthians, que abre o Z4, tem apenas três pontos a menos.