RB Leipzig x Liverpool: confira prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões

A arbitragem será composta por suiços. Sandro Scharer é o árbitro principal e conta com auxílio dos assistentes Stéphane De Almeida e Jonas Erni. Lukas Fahndrich será o quarto árbitro e Fedayi San comandará o VAR.

On location for MD3 in the @ChampionsLeague ? pic.twitter.com/Kzfgp66kYW

? Liverpool FC (@LFC) October 22, 2024