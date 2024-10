Palmeiras retorna ao Allianz depois de mais um mês para jogo decisivo pelo Brasileirão

O Palmeiras terá o reencontro com sua torcida no Allianz Parque depois de mais de um mês. O Verdão conta com força de sua torcida em momento que pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Em casa, os comandados do técnico Abel Ferreira duelam com o Fortaleza, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da competição.

O último compromisso do Verdão no Allianz aconteceu no dia 15 de setembro, na vitória por 5 a 0 sobre o Criciúma, pela 26ª rodada. Nesta ocasião, o Alviverde recebeu mais 40 mil torcedores no estádio. Depois disso, o Alviverde disputou mais quatro compromissos, três como visitante e um como mandante. Jogando fora de casa, venceu Vasco (0 a 1) e Juventude (3 a 5), e empatou com o Red Bull Bragantino (0 a 0).

Como mandante, venceu o Atlético-MG, por 2 a 1, com dois gols de Raphael Veiga, em partida que foi disputada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Na oportunidade, o Allianz Parque estava ocupado para a realização do show de Eric Clapton.