Operário-PR x América-MG: veja prováveis escalações e onde assistir à partida pela Série B

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Borech e Gabriel Feliciano; Pedro Lucas, Vinícius Diniz e Rodrigo Lindoso; Daniel, Ronald e Maxwell.



Técnico: Rafael Guanaes

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Walisson, Felipe Amaral e Elizari; Adyson, Rodriguinho e Brenner



Técnico: Lisca

Arbitragem

O duelo contará com transmissão do Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL), auxiliado por Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL). O VAR ficará a cargo de Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).